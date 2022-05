Pelt

Roestbruin. Dat is de kleur van het leidingwater dat woensdagmorgen uit de kraan kwam in verschillende Peltse straten. “Zelfs mijn hond is er vies van”, stelt bewoonster Jolanda. “De oorzaak zijn schommelingen in de waterdruk waardoor ijzerdeeltjes loskomen”, duidt De Watergroep.