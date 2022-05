De allerbeste van ons vrouwenbasket: Belgian Cat Maxuella Lisowa is Belgische Speelster van het Jaar

De winnaars van de trofeeën in het basketbal bij de dames zijn gekend. Maxuella Lisowa van Castors Braine is verkozen tot Speelster van het Jaar. Ine Joris van Phantoms Booms is Belofte van het Jaar en Arvid Diels van kampioen en bekerwinnaar Kangoeroes Mechelen werd uitgeroepen tot Coach van het Jaar. De trofeeën worden komende zomer op een interland van de Belgian Cats uitgereikt.

De trofeeën van Speelster en Belofte van het Jaar zijn een organisatie van Het Nieuwsblad, die van Coach van het Jaar van Basketball Belgium. De bijna 21-jarige Maxuella Lisowa (14 mei) volgt op de erelijst Billie Massey van Kangoeroes Mechelen op. Lisowa brak afgelopen seizoen door bij de Belgian Cats en leidde Castors Braine met een gemiddelde van 10 punten, 5 rebounds en 4 assists naar een 19 op 20 na de reguliere fase en de eerste stek. In de finale moest Castors Braine na een nagelbijter wel de titel laten aan Kangoeroes Mechelen. Maxuella Lisowa is het exponent van de “Next Gen” richting de Belgian Cats met ook talenten als onder meer Ine Joris, Nastja Claessens en de tweelingzusjes Billie en Becky Massey.

Meteen naar het Zwitserse Fribourg

Maxuella Lisowa versierde al meteen een transfer als “medical” joker naar Fribourg. De Zwitserse club werkt momenteel de finale af tegen Nyon maar kampt met blessures. Het legde Lisowa in hun race naar de titel vast tot het einde van het seizoen.

Ine Joris was afgelopen seizoen het uithangbord van Phantoms Boom. De 21-jarige en 1m87 grote Antwerpse power forward tekende voor een gemiddelde van 16 punten, 9 rebounds en 3 assists. Joris volgt op de erelijst Sam Van Buggenhout, Castors Braine en de volgende campagne opnieuw bij Phantoms Boom, op. Joris, die afgelopen seizoen ook haar eerste cap versierde bij de Belgian Cats, maakt dan weer de overstap naar het ambitieuze Kortrijk Spurs waar ex-bondscoach van de Belgian Cats Philip Mestdagh de nieuwe coach wordt.

Arvid Diels is de laureaat van de trofee Coach van het Jaar. Diels leidde Kangoeroes Mechelen naar een historische dubbel en dus winst in de titelfinale en de Beker van België. Voor Diels (43) is het na 2006 en 2015 zijn derde uitverkiezing tot Coach van het Jaar. Toen was hij coach van Sint-Katelijne-Waver. Deze club fusioneerde vorige zomer met Kangoeroes Mechelen.

Uitslag

Belgische Speelster van het Jaar (Het Nieuwsblad)

1. Maxuella Lisowa (Castors Braine) 63

2. Laure Resimont (Kangoeroes Mechelen) 39

3. Jaleesa Maes (Liège Panthers) 31

Belofte van het Jaar (Het Nieuwsblad)

1. Ine Joris (Phantoms Boom) 59

2. Nastja Claessens (Waregem) 41

3. Merel Knaepen (Lummen) 23

Coach van het Jaar (Basketbal Belgium)

1. Arvid Diels (Kangoeroes Mechelen) 57

2. Frédéric Dusart (Castors Braine) 53

3. Pierre Cornia (Liège Panthers) 33