Duizend appelboompjes de deur uit in Pelt

In Pelt vonden tussen 8 en 12.30 uur de 1.010 gereserveerde appelbomen hun weg naar een of andere Peltse tuin.

Met de vier jobstudenten erbij liep de verdeling als een trein. Bij de familie Schurmans in Pelt (foto) krijgen de boompjes een plaats in de eigen tuin. De vraag die dikwijls gesteld werd, was om welke appelsoort het ging. Zuur of zoet? Dat mag dan de verrassing worden. Twaalf boompjes bleven op overschot en die krijgen hun bestemming op de perceeltjes bij de Volkstuintjes op Boseind in Neerpelt. (path)