Eerste op waterstof aangedreven schip voor bemanningsleden klaar voor gebruik

De Hydrocat 48 is een ‘Crew Transfer Vessel’ (CTV) en dus uitsluitend bedoeld voor het transport van personeel naar bijvoorbeeld een windmolenpark. “De prestaties en betrouwbaarheid zijn hetzelfde als bij onze traditionele schepen”, zeggen de bedrijven. “Het is het eerste vaartuig dat echt een duurzaam alternatief biedt voor dieselbrandstof.”

Volgens Roy Campe van het Antwerpse CMB.TECH is de toepasbaarheid van deze technologie te danken aan het feit dat bestaande dieselmotoren kunnen worden gebruikt. “Er zijn geen wijzigingen aan de hoofdmotor vereist”, legt Campe uit. “Onderhoud blijft eenvoudig en de motor kan snel worden teruggeschakeld op dieselbrandstof. Zelfs als er geen waterstof beschikbaar is, kan het vaartuig op traditionele brandstof blijven werken.”

Bedoeling is dat in de toekomst tal van sectoren deze vaartuigen gaan gebruiken. Zo kan de Hydrocat worden gezien als een opstap naar volledig met waterstof aangedreven CTV’s. “Als de waterstoftechnologie operationeel wordt, kunnen we de industrie een impuls geven voor de verdere ontwikkeling van de technologie, de regelgeving en de toeleveringsketen”, aldus Willem Van Der Wel, bestuurder bij het Nederlandse Windcat Workboats.