Tweevoudig olympisch kampioene Nafi Thiam opteert voor seizoensopener op eigen bodem

Na haar opvallende bekentenis over haar rugproblemen afgelopen zondag maakte Nafi Thiam vandaag haar eerste wedstrijdplannen bekend. De tweevoudige olympische kampioene komt deze maand twee keer in actie op eigen bodem. Thiam beperkt zich voorlopig tot loopnummers.

Zondag was het nog verschieten toen Nafi Thiam via Instagram het nieuws de wereld instuurde dat ze de afgelopen maanden twijfelde over haar atletiekzomer. Een pijnlijke rug stuurde haar planning in de war, maar de tweevoudige olympische kampioene op de zevenkamp komt volgende week zondag al voor het eerst in actie. Dat maakt ze zelf bekend in haar nieuwsbrief.

Op 22 mei trekt Thiam naar Lokeren waar ze aan haar seizoen begint met een klassieke passage over 100m horden. Ook vorig jaar koos ze voor een seizoensopener op die horden, toen weliswaar gecombineerd met het verspringen. Zes dagen na haar eerste wedstrijd in openlucht volgt al een tweede afspraak met een 200m op de IFAM in Oordegem.

Dat de strafste Belgische olympische atlete aller tijden voorlopig puur voor loopnummers kiest, is een weloverwogen keuze gezien haar rugproblemen in de aanloop naar het zomerseizoen. Op een volledige wedstrijdplanning is het voorlopig wachten. Het lijdt geen twijfel dat de 27-jarige meerkampster in juni ook naar het buitenland trekt voor wedstrijden.

Hét grote doel van Thiam blijft een tweede wereldtitel op de zevenkamp. In Eugene, de achtertuin van haar kledingsponsor Nike, moet het op 17 en 18 juli gebeuren.