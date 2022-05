600 Tongenaren halen appelboompjes af aan landbouwschool PIBO

Het was bij momenten aardig druk aan landbouwschool PIBO. Zo’n 600 lezers hadden een gratis appelboompje gereserveerd. Om 8 uur stonden Bruno Cuyx uit Tongeren en Henri Jacques uit het Waalse Liers al aan de poort. Sommigen hadden ook het formulier van familie of buren mee. Het vervoer van de boompjes in een personenwagen bleek niet altijd even simpel. Krista Creten kwam met de fiets langs om haar boompje af te halen. “Ik doe altijd alles met de fiets”, zegt Krista. Enkele mensen lieten hun gsm-nummer achter voor het geval er om 12.30 uur nog boompjes zouden over zijn en ze hadden geluk.(diro)