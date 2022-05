Hapkido Chung Do eert overleden voorzitter met Festival & Memorial

Deelnemers uit België, Nederland, Duitsland en Frankrijk stonden te popelen om van start te gaan. In de voormiddag waren er seminars onder leiding van (groot)meesters Jean-Luc Pignoloni, Steven Dassen en Detlef Klos, gevolgd door diverse workshops in de vroege namiddag. Op die manier kon ook het publiek op een laagdrempelige manier kennismaken met de verschillende aspecten die de sport te bieden heeft: bevrijdings- en aanvalstechnieken, klemmen, worpen, trap- en stoottechnieken en zelfs enkele eenvoudige wapentechnieken. Tussendoor verzorgden een team van vrijwilligers de catering met soep, een pasta-buffet en een luikse wafel om telkens terug op krachten te komen. Om drie uur moest de lokale club immers nog aantreden om een demonstratie van maar liefst een uur te geven zodat het publiek een indruk kreeg van wat er binnen de sport met jarenlange training en toewijding bereikt kan worden. Uit het applaus bleek dat de toeschouwers hebben genoten van het spektakel dat gebracht werd, niet in het minst door de allerkleinsten. Dit onderdeel werd afgesloten met een officiële ceremonie waarbij iedere deelnemer een certificaat ontving en door de burgemeester werd gefeliciteerd. Zijn speech sloot hij af met te vermelden dat hij zeer warme herinneringen heeft aan de vriendschap met grootmeester Rony Dassen en dat hij bewonderde wat Rony voor de ontwikkeling van zowel de sport als de jeugd in Rekem en omstreken betekent. Deze woorden, in combinatie met de prachtige geschenken die zowel de eigen clubleden als overige clubs hadden meegebracht, bekroonden de emotioneel beladen dag voor Marleen, de vrouw van Rony, en Steven, zijn zoon, die beiden al meer dan 20 jaar actief zijn in de sport en hebben besloten om de sportieve nalatenschap van Rony verder te zetten. Na dit moment volgde er nog een spektakelstuk: het zogenaamde Dan-examen, waarbij Kiara Janssen en Andy Stouten een gooi deden naar het behalen van de zwarte band. Met succes, want ze hebben er tijdens een meer dan 2 uur durend examen een prachtige show van gemaakt. Het merendeel van de technieken werd op een hoog tempo en niveau uitgevoerd. Kracht, snelheid, souplesse en kennis straalden van de kandidaten af. En nog belangrijker: zelfvertrouwen! Uit handen van de aanwezige (groot)meesters ontvingen ze dan ook terecht hun diploma’s en gordel. Moe maar voldaan werd de dag afgesloten met een diner. Proficiat aan iedereen, de leden, de ouders, de mensen achter de schermen, het bestuur en de trainers om zich jaar in en jaar uit in te zetten voor een goede werking van de vereniging en daarmee de sporters de kans te geven zich te ontwikkelen in hun geliefde sport.