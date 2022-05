Cultuursmakers verdiepen zich in de productie van papier

Een enthousiaste groep bracht op dinsdag 10 mei – na twee jaar uitstel door Corona – een bezoek aan Sappi Lanaken, één van de grootste producenten van gestreken papier en pulp van hoge kwaliteit. De fabriek in Lanaken is de enige Europese fabriek die zowel pulp als gecoat papier maakt, met zo’n jaarlijkse productie van 530.000 ton gestreken fijn papier en 165.000 ton pulp voor eigen gebruik. Door de ideale ligging aan het Albertkanaal, vindt de aanvoer van de meeste grondstoffen per schip plaats. Na een uitleg over Sappi als bedrijf was er een erg interessante gegidste rondgang door het bedrijf en de productieplaats. Het was impressionant om te zien dat vertrekkende van pulp van hout en cellulose grote rollen papier worden geproduceerd, die uiteindelijk resulteerden in kleinere rollen en ook vellen hoogwaardig papier.