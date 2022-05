Sinds Mignolet bij Club arriveerde, werd het telkens kampioen: drie opvallende statistieken van de Brugse talisman

Hij begon het seizoen twijfelend én met een knieblessure, maar eindigt die misschien met zijn derde landstitel op rij. Sinds Simon Mignolet (34) bij Club Brugge in de zomer van 2019 arriveerde, werd blauw-zwart élk seizoen kampioen. Nu ook? Het kan, getuige drie straffe statistieken over zijn clean sheets bij Club.

Drie clean sheets in play-offs, 15 in totaal

“We hebben nog niets in handen en moeten rustig blijven”, klonk het deze week nog na de zege van Union. Mignolet is een ijskonijn en talisman tegelijk tijdens deze Champions’ play-offs. Drie clean sheets op rij, nul goals geïncasseerd na drie wedstrijden, en dat in volle titelstrijd. Er was een tijd dat de Gabulovs, Vermeers en Butelles het een pak minder goed deden. Met 15 clean sheets in de competitie dit seizoen doet enkel Moris (16) iets beter. De statistiek van Mignolet is trouwens geen toeval. Voor de rust hield hij Union zondag al van een doelpunt, ook op Anderlecht kwam hij een paar keer gepast tussen. Op speeldag 1 redde hij de meubeleb bij de enige Antwerpse kans van Haroun. Als Mignolet woensdagavond nog een keer de nul houdt, kan het goed zijn dat Club Brugge de champagne mag koud zetten. Maar dan scoort het zélf best ook wel eens.

Geen tegengoal in bijna 40 procent van matchen Club

Mignolet heeft natuurlijk het voordeel dat hij bij een Belgische topclub speelt, maar sinds de Rode Duivel bij Club Brugge in doel staat, hield hij in bijna 40 procent van alle officiële wedstrijden zijn netten schoon. Europese duels inbegrepen. Mignolet kwam tot nu toe 137 keer uit voor Club: 52 keer slikte hij geen tegengoal. In de Jupiler Pro League benadert die statistiek zelf bijna 50 procent. Ter vergelijking: als doelman bij Liverpool kwam Mignolet op een percentage van ongeveer 32 procent uit clean sheets uit.

Derde titel op rij?

En zo leunt Mingolet dicht aan bij een derde titel op een rij met Club Brugge. In de zomer van 2019 nam hij na een stunttransfer plaats in het doel... om er nooit meer weg te gaan. Sindsdien prijken twee titels en een Supercup op zijn palmares. Indien Club het straks haalt, speelde blauw-zwart dus élk seizoen kampioen sinds Mignolet het doel verdedigt. De cavalerietocht die Verhaeghe en co moesten afwerken in een zoektocht naar een uitstekende doelman, was lang en lastig. Maar bij Mignolet was het bingo. En aangezien zijn contract nog tot 2025 loopt, zitten er mogelijk nog meer prijzen aan te komen.