Zette toptransfer Haaland gigantische carrousel in? Heel wat Europese topspitsen kunnen deze zomer vertrekken

Nog voor de zomermercato officieel geopend is heeft Erling Haaland met zijn overgang naar Manchester City een hele transfercarrousel op gang gebracht. Dortmund anticipeerde al op het vertrek van de Noorse spits door Karim Adeyemi (20), een Duits toptalent, voor 30 miljoen over te nemen van RB Salzburg. We zijn vertrokken.

De volgende toptransfer moet die van Kylian Mbappé (22) naar Real Madrid worden. Het contract van de Franse spits loopt op 30 juni af bij Paris Saint-Germain en hij flirt al een hele tijd met zijn droomclub, maar tekende nog altijd geen contract in de Spaanse hoofdstad. Er kwamen de voorbije periode al geruchten over een akkoord met Real Madrid, maar onlangs ook over een akkoord met PSG over een contractverlenging.

“Er is geen akkoord met PSG of welke andere club dan ook”, reageerde mama Mbappé vorige week nog met een officieel statement. “De onderhandelingen over zijn toekomst gaan in alle sereniteit verder zodat hij de beste keuze kan maken, met respect voor alle betrokken partijen.”

© REUTERS

En we gaan verder. Want ook de toekomst van Robert Lewandowski (33) bij Bayern München lijkt nog onzeker. De Poolse topschutter, die dit seizoen alweer 49 doelpunten voor zijn rekening nam, kan rekenen op interesse van FC Barcelona. Het contract van Lewandowski bij Der Rekordmeister loopt nog tot juni 2023 en de gesprekken over een verlenging slepen al een hele tijd aan. Zelf zou Lewandowski na acht seizoenen bij Bayern ook zin hebben in een nieuw avontuur.

Premier League

Het is ook nog niet zeker dat Mohamed Salah (29) en Sadio Mané (30) volgend seizoen nog bij Liverpool spelen. De sterspelers van The Reds hebben allebei een contract dat in 2023 afloopt. De onderhandelingen over een verlenging slepen al een hele tijd aan. Beide spelers staan natuurlijk in een sterke onderhandelingspositie. Vertrekken ze dit jaar niet en wordt hun contract niet verlengd, dan moet Liverpool ze volgend jaar gratis laten gaan. Mané zou graag in Spanje spelen en kan ook rekenen op interesse van Barcelona.

© ISOPIX

Verder in de Premier League is Alexandre Lacazette (30) einde contract bij Arsenal. De Franse spits kan deze zomer gratis vertrekken. Ter vervanging zouden The Gunners denken aan Gabriel Jesus (25), die weer meer op de bank zal zitten bij Manchester City na de komst van Erling Haaland.

Het wordt ook uitkijken wat Romelu Lukaku (28) gaat doen komende zomer. Zijn situatie bij Chelsea is allesbehalve optimaal, maar Lukaku kwam pas vorige zomer voor 115 miljoen euro over van Inter en heeft nog een contract tot 2026 in Londen. De club die onze landgenoot wil inlijven, zal een stevige transfersom moeten betalen. Lukaku werd al meermaals gelinkt aan een terugkeer naar Inter, maar dat wordt een moeilijk verhaal.

© ISOPIX

Na Haaland zou Darwin Nunez (22) weleens de toptransfer kunnen worden in Engeland. De Portugese spits van Benfica zit al aan 34 doelpunten dit seizoen en zal komende zomer zo goed als zeker vertrekken. Zijn prijskaartje: 75 à 80 miljoen euro. Meerdere Engelse topclubs willen hem inlijven. Arsenal probeerde dat afgelopen winter zelfs al te doen.

Tot slot wordt het ook uitkijken waar toppers als Paulo Dybala (28) en Ousmane Dembélé (24) volgend seizoen zullen spelen. Allebei hebben ze een aflopend contract. Dybala vertrekt bij Juventus, dat staat vast. Inter heeft serieuze interesse om hem gratis binnen te halen. Barcelona wil alsnog een akkoord vinden over een nieuw contract met Dembélé, maar de tijd dringt.