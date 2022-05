Gasfles in vrachtwagen ontploft: één dode en één zwaargewonde, hulpdiensten massaal ter plaatse

In het West-Vlaamse Deerlijk heeft zich woensdagochtend een gasontploffing voorgedaan. Een propaanfles ontplofte in een vrachtwagen. De bestuurder overleefde het niet, de passagier is zwaargewond. Dat wordt bevestigd aan onze redactie. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

De propaanfles stond in de laadruimte van een kleine vrachtwagen, die geparkeerd stond voor een bankkantoor op de Vichtesteenweg in Deerlijk, toen ze woensdagochtend rond 9 uur tot ontploffing kwam. “Een dakwerker merkte op dat er iets loos was met een gasfles die achterop zijn vrachtwagen stond. Hij en een inzittende besloten om het voertuig te parkeren en een kijkje te nemen. Daarop is de gasfles ontploft”, aldus de brandweer.

De achterkant van het voertuig is volledig vernield. De bestuurder is om het leven gekomen, de passagier raakte zwaargewond. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

“Huis daverde enorm”

De ontploffing was tot ver te voelen: buurtbewoners getuigen dat hun huis ervan daverde. “We schrokken enorm. Plots was er een enorme knal te horen”, zeggen buurtbewoners Jozef en Maria. “Ons huis daverde enorm. We gingen snel buiten kijken en zagen een beetje verder een enorme grijze rookpluim uit de camionette komen. Er stond meteen veel volk rond.”

Er is een veiligheidszone ingesteld rond het voertuig. Het verkeer op de Vichtesteenweg zit vast: het is aanschuiven vanop de E17 en vanuit Deerlijk.

“Er is een veiligheidsperimeter ingesteld van 50 meter omdat er nog enkele gasflessen op de vrachtwagen staan”, zegt Piet Berlaen van brandweerzone Fluvia bij Focus WTV. Al het verkeer richting de Vichtesteenweg vanaf de E17 is volledig afgesloten.