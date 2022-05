Andere reizen en “nieuwe mix” van passagiers: manier waarop we vliegen is veranderd door corona

De luchtvaartmaatschappijen zien de boekingen binnenstromen. We vliegen weer met zo velen en zo vaak dat de sector verwacht al tegen volgend jaar weer op het peil van vóór corona te zitten. Toch zijn de turbulente tijden voor de luchtvaart nog niet helemaal voorbij, en niet alleen door personeelstekort en kerosineprijzen. Want twee jaar pandemie heeft de manier waarop we vliegen voorgoed veranderd.