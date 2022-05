WZC Orelia Puthof zet deuren open op Dag van de Zorg

Het woonzorgcentrum Orelia Puthof gooit op zondag 15 mei haar deuren open. Op de Dag van de Zorg geven de ploeg medewerkers en de bewoners een unieke inkijk in het zorgcentrum.

Zondag 15 mei viert het woonzorgcentrum Orelia Puthof de Dag van de Zorg. Deze keer worden de assistentiewoningen (serviceflats) en het dagverzorgingscentrum in de kijker gezet. Er is heel wat te doen. Je kan een rondleiding volgen door de assistentiewoningen, een bezoekje brengen aan het dagverzorgingscentrum en je kan een kijkje nemen in de verskeuken van de campus. “Onze koks vertellen je hun keukengeheimen”, klinkt het enthousiast. “Je maakt kennis met het leven en werken bij Puthof. Bezoek zeker onze kiné, het kapsalon, onze wellness... en je zal merken dat onze aanpak op vlak van ergotherapie, animatie en zorg echt op maat van de bewoners is.”

Orelia Puthof kijkt ook uit naar meer professionele bezoekers. Zo krijg je tekst en uitleg bij de openstaande vacatures en kunnen er ervaringen met de medewerkers uitgewisseld worden. “Uiteraard kan je iets drinken of eten. Er is zelfs een cava- en sapjesbar op het dakterras voorzien. We verwelkomen je samen met onze residenten, medewerkers en vrijwilligers”, besluit de ploeg.