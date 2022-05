Kleuters Methodeschool Ondersteboven maken origineel cadeau voor mama

In de kleuterklas luisterden de juffen naar hun kleuters. Wat doet mama graag? Wat vindt mama leuk? In een praatronde werd eerst gebrainstormd om de mama's echt leren kennen. Nadien gingen ze met kosteloos materiaal aan de slag om net dat unieke cadeau voor mama te maken. Een mama die haar bril altijd kwijt doet, kreeg een zelfgemaakt brillendoosje. Ook timmerde een kleuter een fototoestel uit hout waar een knappe fotoreportage uitkwam, want zijn mama is ook een beetje fotograaf.

Met de naaimachine maakten kleuters hun eigen winkeltas, wandeltas of strandtas met bijhorend make-uptasje. “Onze kleuters kennen hun mama's wel echt", klinkt het bij de juffen. “Sommigen kozen voor een doos vol zelfgemaakte spelletjes en zelfs het spel 'Mama erger je niet' knutselden ze zelf. Over creativiteit gesproken. Zowel de kleuters als de mama's glunderden met hun origineel cadeau.”