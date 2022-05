DEBAT. Heb jij al te maken gekregen met racisme of discriminatie?

Voor iemand zich ‘Belg’ of ‘Vlaming’ mag noemen, moet die niet alleen de taal kunnen, een merendeel van de Vlamingen vindt dat je hier geboren moet zijn, blijkt uit ‘De Stemming’ van De Standaard. Verbaasd lijken veel inwoners van ons land die naar hier gemigreerd zijn niet: “Hoeveel doosjes je ook aanvinkt, als mensen me ontmoeten zien ze eerst mijn huidskleur”.

Racisme en discriminatie bestaat in alle vormen en maten, zo gaat het niet enkel over vormen die als ‘negatief’ bestempeld kunnen worden maar heb je ook ‘positief’ racisme. Bijvoorbeeld wanneer je als persoon met een andere huidskleur enkel betrokken wordt bij een project omdat er extra diversiteit nodig is. Ook stereotypering kan binnen het kader van discriminatie vallen. Wij vroegen ons af of u het al eens heeft meegemaakt?