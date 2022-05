Topprestaties van Team STRC op Belgisch Kampioenschap Reddend Zwemmen

24 atleten van team STRC gingen de strijd aan met hun leeftijdsgenoten op het Belgisch kampioenschap Reddend Zwemmen in Seraing. Het team reeg de medailles en persoonlijke records, aan elkaar.

Team STRC kwam naar huis met 18 gouden, 15 zilveren en 17 bronzen medailles in het individueel klassement. Zorgden voor de individuele Belgische titels: Mathijs Vanlaer (3x), Rune Vanbrabant (3x), Eline Coune (2x), Mirte S'heeren (2x) , Matisse Croes (2x), Bert Arnauts (2x), Marine Harzé (1x), Elise Croes (1x) en Aiko Knuts (1x). Aiko Knuts verbeterde ook nog zijn eigen Belgisch Record op de 100 meter popredden met vinnen. Bij de ploegen kwamen er nog drie gouden, vier zilveren en vijf bronzen medailles bij. Het STRC Masterteam (Rune Vanbrabant, Bram Bollens, Gert Geijsenberghs en Bert Arnauts) was goed voor drie gouden medailles en drie nieuwe Belgische records bij de Masters in de aflossingen.