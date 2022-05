Derde dankbaarheidstocht voor de Mediclowns gaat naar Banneux

Enkele jaren geleden ontstond, midden in de corona-epidemie, een bubbeltje van twee wandelaars, die het idee opvatten om te voet naar Scherpenheuvel te trekken. Om de uitdaging wat groter te maken en ervoor te zorgen dat deze tot een goed einde zou worden gebracht, zochten Marc en Ronny een goed doel, iets waarbij ze onrechtstreeks ook een steentje konden bijdragen om andere mensen, in dit geval kinderen, blij te maken in onzekere tijden. Ze kwamen uit bij De Mediclowns, een vzw die zieke kinderen een hart onder de riem steekt, een glimlach op hun snoet probeert te toveren.

Meteen werd de uitdaging vergroot en was het doel: te voet naar Scherpenheuvel en met de fiets terug, goed voor een 60-tal kilometer. Het duo haalde, met steun van familie, vrienden en sympathisanten, 1.200 euro op en de basis werd meteen gelegd voor een grotere bubbel en een tweede tocht. De grotere bubbel kreeg in de loop van 2020 een naam: De Wijze Stappers. In 2021 werd de tocht naar Scherpenheuvel herhaald, ditmaal vanuit Zoutleeuw: op en af, goed voor bijna 50 kilometer. Voor de tweede maal op rij kregen ze ook het gezelschap van een aantal leden van de Referee Academy STVV. Samen haalden ze, met 25 sportievelingen in hun wandel-, fiets- en loopspoor ruim 1.600 euro op.

Mee wandelen

Geen twee zonder drie en dit jaar werd de lat weer wat hoger gelegd. De Wijze Stappers vertrekken op zaterdag 4 juni 2022 om 5 uur naar Banneux en proberen de 70 km-lange tocht tot een goed einde te brengen. Opnieuw ten voordele van de Mediclowns, opnieuw met een oproep op sportieve en financiële steun en dit keer ook met een sponsoractie. Zo kan je elke deelnemer per kilometer sponsoren, zodat de motivatie nog groter wordt. Op hun Facebookpagina De Wijze Stappers en hun website worden de deelnemers bekendgemaakt.

De tocht zelf is opgedeeld in vier delen, waardoor wandelaars ook een stuk kunnen meestappen. Iemand van je groep moet wel beschikken over de app Komoot om de juiste route te kunnen lopen. Instappen kan vanuit Sint-Truiden (16 km), Jesseren (21 km), Juprelle (17 km) of Chaudfontaine (14 km). Je kan uiteraard ook meerdere stukken meewandelen. Let wel op dat je iemand voorziet die je terug tot aan je startpunt kan brengen. Wil je jezelf ook laten sponsoren bij je inspanning? Mail ons even.

Daarnaast loopt ook nog altijd de speculoosverkoop om de Mediclowns te steunen. De Mediclowns zijn, door corona, een hele tijd niet meer in de ziekenhuizen op bezoek kunnen gaan. Ze vulden deze sombere tijd op met videochats, wat voor de kinderen ook wel leuk was, maar het live programma is uiteraard véél leuker.

Wie de toch wil sponsoren, stuurt een mailtje naar dankbaarheidstocht.dwz@gmail.com om te vertellen welke sporter ze willen sponsoren en voor hoeveel euro(centjes) per afgelegde kilometer.