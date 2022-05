Excelsior Hees viert 50-jarig jubileum

In mei 1970 richtten enkele buurjongens van het Kessenichse gehucht de Hees een nieuwe voetbalploeg op. Nu, 52 jaar later, bestaat de Hees nog altijd en is het een vaste waarde geworden in het cafévoetbal in Noordoost-Limburg.De drijvende kracht achter Excelsior Hees is en was René Snijkers. Hij was een van de stichtende leden in 1970 en is vandaag, op zijn 71ste, nog altijd de voorzitter, materiaalman, meestertacticus en statistiekengoeroe van de ploeg.Volgens zijn onnavolgbare archief speelde 'de Hees' sinds mei 1970 in totaal 2.789 matchen, waarvan het er 1.031 winnend afsloot, 438 gelijkspeelde en 1.320 verloor. Tijdens die wedstrijden scoorde de ploeg alles samen 6.074 keer en kreeg ze 6.575 goals tegen. Maar de meest opvallende statistiek is die van René zelf: in al die jaren miste hij slechts 24 wedstrijden. Waarvoor grote hulde.Die grote verwezenlijking had eigenlijk in 2020 al gevierd moeten worden, maar de coronacrisis gooide twee jaar op rij roet in het eten. Afgelopen zaterdag 7 mei was het dan eindelijk zo ver. Excelsior Hees kon niet alleen zijn 50-jarig bestaan vieren, maar meteen ook het 51-jarig en 52-jarig jubileum.Voor de gelegenheid speelden een 25-tal spelers en oud-spelers een vriendschappelijke wedstrijd. De Hees kwam, hoe kan het ook anders, als winnaar uit de bus.Achteraf trokken een 70-tal spelers en sympathisanten naar de stamkroeg, café De Knup in Kessenich, waar het feest nog tot in de late uurtjes werd voortgezet. Met die goede sfeer staat 'de Hees' nog een lange en mooie toekomst te wachten.