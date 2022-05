Doopsel zoals het vroeger was in Zoe was Alleke

Het museum ‘Zoe was Alleke’ zet zijn deuren weer open op de tweede zondag van de maand. Op Moederdag was er een speciale tentoonstelling over ‘geboorte, doop en hernieuwing der doopbeloften’.

Een aantal moeders werkten hieraan mee en brachten prachtige doopkleedjes, geboorte- en communiegeschenkjes. Ook doopkaartjes, communieprentjes en feestmenu’s waren er te bezichtigen, alles van de vorige eeuw. Dit riep bij de moeders heel veel herinneringen op. We konden buiten in het zonnetje nog napraten hoe het er vroeger aan toe ging. Bij de volgende openingszondag 12 juni is het Vaderdag, dan willen we graag luisteren naar de herinneringen van de vaders in vroegere tijden.