COLUMN De stadswatcher: As I watch with beauty

Ik zit in het Kapermolenpark. Rechts van mij het vernieuwde water. Misschien minder idyllisch dan de vroegere vijver ooit was. Maar zoveel meer levend, met de fris stromende Demer die het stilstaande parkwater komt verversen. Plots is dit water echt, deel van een geheel. Vlak voor mij ligt het aangeplante bos vlakbij de Japanse tuin en de koning Boudewijnlaan. Ik kijk er open en nieuwsgierig naar. Het is een bos dat op zichzelf staat, zoals de vijver vroeger. Een bos waar iets ontbreekt. En waar dus iets zou kunnen gebeuren. Over het grasveld achter het bos bewegen drie figuren, ver van elkaar, elk op hun eigen manier richting het bos. Hun gekleurde kleren springen uit het frisse groen van het gras, in de langzaam ondergaande zon. Vlak voor mij spelen drie muzikanten contrabas, vibrafoon en sax. Ze spelen lichtvoetig, zoekend, swingend. Ze lokken de drie dansers over het gras naar het bos. Er ontstaat … vanalles! Een spel tussen drie dansers. Een duet tussen een danseres en de saxofoon. Een danser danst met de contrabas. De bassist staat nu naakt en kwetsbaar tussen de bomen. Hij beseft niet dat hij een danser is geworden. De dansers verschijnen en verdwijnen in het bos. Even begeleiden ze twee dames die te laat aankomen naar hun plaats. Naast mij zitten de andere toeschouwers.Een moment van stilstand. We horen de vogels, de eenden. Een danser beweegt één voet. Of was het een ander dier? Een muzikant trommelt op een boom. Een danser trapt op een tak. We weten niet meer wat het geluid van het Kapermolenpark is en wat deze voorstelling eraan toevoegt. Het is onduidelijk wie danser is en wie muzikant. Is dit nu dans of muziek? Muziek en dans zijn los van elkaar genoeg waar voor het geld van onze tickets. Terwijl de zon ons in het donkere bos achterlaat, lichten allerlei vormen op in het bos. Terwijl muzikanten en dansers samen, langzaam maar zeker, verdwijnen tussen de bomen, speelt de eenzame bassist nog voor ons. Of voor zichzelf? Of voor het bos? Of voor de avond?Hij legt de muziek neer. Zijn contrabas ook. Wij horen de avond. Fluitende vogels. De wind. Ik hoop dat dit nog even duurt. Dat niemand nu gaat klappen. Dat we allemaal nog even blijven zitten. Luisteren naar het park. Kijken naar de schemer. Samen hetzelfde ervaren. Dit park. Deze stad. Deze avond. Maar iemand klapt. En het is voorbij.Ik hou van kunst op locatie. We krijgen nog wel wat lekkers in Hasselt komende maanden. Tommelart in natuurgebied Tommelen eind juni. Theater op de markt in augustus. Wijkfeesten, parkconcerten en film in het bos. Maar voor mij wordt het moeilijk om deze prachtige voorstelling in het Kapermolenpark te evenaren. As I walk with beauty is de titel. Twee Hasseltse kunstenaars, Martijn Vanbuel en Yentl De Werdt, legden de basis voor zoveel moois. Ze leerden elkaar kennen in onze stad, ontwikkelden een verlangen om samen iets moois te maken, en ze gaven het terug aan de stad die avond in het park. Verder lezen? Stadswatcher.wordpress.com!