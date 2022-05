Achtvoudig NBA All-Star Bob Lanier (73) is overleden

Lanier was een indrukwekkende verschijning (2m11 en 113 kg) die vooral in de jaren ‘70 schitterde in het shirt van de Detroit Pistons. Gedurende tien seizoenen was hij er goed voor gemiddeld 22,7 punten en 11,8 rebounds per wedstrijd. Maar het was pas met de Milwaukee Bucks, zijn enige andere ploeg in de NBA, dat hij in het seizoen 1983-1984 voor het eerst een Conference-finale bereikte.

De Newyorker met schoenmaat 57 werd acht keer geselecteerd voor het All-Star Game, waarin hij in 1974 tot MVP werd uitgeroepen. Na zijn spelerscarrière werd Lanier opgenomen in de NBA Hall of Fame (in 1992) en had hij korte tijd de Golden State Warriors onder zijn hoede (37 matchen in het seizoen 1994-1995). Daarna reisde hij de wereld rond als NBA-ambassadeur en assistent van David Stern, de voorganger van Adam Silver als NBA Commissioner.