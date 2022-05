Moederbedrijf Delhaize en Albert Heijn wil extra besparen in “uitdagende markt” België

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer supermarktketens Delhaize en Albert Heijn, wil bijkomende kostenbesparingen doorvoeren in “uitdagende markten”. Dat zegt het bedrijf bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers. België is zo’n uitdagende markt.

“Kostenbesparingen zijn momenteel belangrijker dan ooit om klanten de meest concurrentiële prijs te kunnen bieden zonder investeringen in groei op te offeren”, zegt CEO Frans Muller in het persbericht. “Daarom verbinden we er ons toe om in de meer uitdagende markten bovenop lopende kostenbesparingsprogramma’s bijkomende structurele kosten agressiever te herzien om ze meer in lijn te brengen met de onderliggende dynamieken van de markt.”

De retailgroep wist zijn omzet in het eerste kwartaal met 8,3 procent op te krikken tot 19,8 miljard euro. Dat was onder meer te danken aan overnames en hogere brandstofverkopen. De onderliggende operationele winst kwam uit op 829 miljoen euro, 2,3 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2021.

Ahold Delhaize heeft zijn financiële verwachtingen voor heel 2022 naar boven bijgesteld. Het gaat nu uit van een winst per aandeel vergelijkbaar met 2021. Voordien ging het bedrijf uit van een beperkte daling.

Ahold Delhaize is ook eigenaar van webwinkel Bol.com. Het wil die nog steeds naar de beurs brengen in de tweede jaarhelft, zo bevestigt Muller.