Invaller Tarik Tissoudali schenkt Buffalo’s de zege in knotsgekke slotfase: “Lig niet meer wakker van contractverlenging”

AA Gent is opnieuw een stap dichter bij de eindwinst in de Europe Play-offs. Een doelpunt van Tissoudali in de toegevoegde tijd besliste een boeiend duel en wiste een heerlijke vrije trap van Hairemans uit. Voor Mechelen resten er nog twee overbodige duels. De Buffalo’s gaan ondertussen dankzij een negen op negen op hun elan verder. Enkel Genk kan een Gentse eindzege in de Europe Play-offs nog dwarsbomen, al blijft Gent met vier punten voorsprong wel nog steeds op koers.

Een rake kopbal van Ngadeu en een gestopte elfmeter van Mrabti waarbij Roef nog eens een hoofdrol opeiste, leken tot in de 89ste minuut te volstaan voor een nieuwe Gentse overwinning. Tot Hairemans een vrije trap mocht nemen op de rand van de zestien. Dan weet je het wel als voetballiefhebber, de Geoff van Deurne-Noord heeft een heerlijke traptechniek en bewees dat nog maar eens: de bal zoefde heerlijk tegen de netten.

Toch bleef Mechelen uiteindelijk met lege handen achter. Bezus verzuimde eerst nog een heerlijke Gentse tegenaanval af te ronden maar toen De Sart en Tissoudali nog eens voor Coucke opdoken was het wel raak. De bal leek een prooi voor de lokale defensie maar dan duwde Tissoudali het kleinood alsnog in doel.

Genk houdt het toch nog een beetje spannend

Gent had zo alsnog die derde opeenvolgende zege beet en dat stemde Hein Vanhaezebrouck uiteraard tevreden: “Ik kan alleen maar trots zijn op wat de twee ploegen hier hebben neergezet. Mechelen was zo goed als uitgeschakeld maar als je merkt hoe ze toch vol vuur voetbalden en Gent was aan zijn 58ste match toe en ging toch weer voluit.

© BELGA

“Er hangt volgens mij wel iets speciaal in de Antwerpse lucht. Hoe Antwerp-fans blijven vieren na 0-4 en de Mechelen-fans hier zelfs ook na de match blijven zingen, dan zou je toch graag elke week een duel tussen Mechelen en Gent programmeren”, aldus Vanhaezebrouck die zijn team ondanks de late tegentreffer uiteindelijk toch zag zegevieren. “We deden soms counters met vier of vijf man maar lieten het nog even liggen en dan was het via een flipperkastgoal toch nog raak. Ik ben dan ook zeer tevreden en super trots.”

Dankzij die late zege konden de Buffalo’s met een goed gevoel de terugrit naar Gent aanvatten en de partij tussen Genk en Charleroi volgen. De blauw-witte spelersbus was amper de E19 opgereden of Ilaimaharitra bracht Charleroi in Genk al op voorsprong maar de Genkenaren zetten na rust in een dol kwartier de scheve situatie recht en wonnen uiteindelijk met 3-2.

Tissoudali schudt contractperikelen van zich af

Hierdoor zal de partij van komende zondag tussen Genk en Gent dan toch geen veredelde oefenmatch worden: “Wij willen hoe dan ook die vijfde plaats veiligstellen”, garandeerde matchwinnaar Tissoudali nog in de Mechelse catacomben. “Deze groep heeft zoveel eergevoel dat we het maximale uit die Europe Play-offs willen halen. Persoonlijk ben ik natuurlijk tevreden dat ik mijn 20ste competitiedoelpunt kon aantekenen.”

“Ik voel me opnieuw fit nadat ik de voorbije week wat lichte pijn had. Of ik nog wakker lig van een contractverlenging? Ik had het er eerst toch wel wat moeilijk mee maar dat is nu voorbij”, aldus de Gentse topschutter. “Ik focus nu louter nog op de resterende wedstrijden en ik zie dan nog wel of er iets uit de bus komt. Dat laat ik nu gewoon aan mijn zaakwaarnemer over.”