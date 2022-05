Kom jij futloos thuis na een dag met collega’s op kantoor? Misschien ben je introvert, net als Alexander De Croo

Hoewel ze zelf introvert is, springt Ellen Jansegers (35) nu toch eens op tafel. Omdat ze meer aandacht wil voor introversie in een extraverte wereld. Jaren forceerde ze zichzelf om tegen collega’s in te gaan in brainstormsessies, krampachtig gesprekken te voeren of als student dansfeestjes af te schuimen om ‘normaal’ te zijn, tot dat zich wreekte. Daarover schreef ze haar nieuwe boek. Billie legt haar vijf mythes over introversie voor.