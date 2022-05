Concert brengt hulde aan overleden kosteres Germania Hendrikx

In 2019 werd een signeersessie gegeven voor het boek van Germania over de kapel van Ten Eikenen — © Toon Royackers

In 2020 overleed de bevlogen kosteres van het kapelletje van Ten Eikenen in Zonhoven. Het Davidsfonds brengt nu een concert om haar te huldigen.

Het kapelletje van Ten Eikenen is niet zo maar een kapel. Het gold jarenlang als een bekend bedevaartsoord in de regio. Kosteres Germania Hendrikx droeg bovendien 25 jaar zorg voor het opmerkelijke kerkgebouw. Meer dan duizend huwelijken heeft ze in die decennia begeleid. Ze schreef zelf een boek over de geschiedenis van de plek. Dat werd in 2019 nog uitgebracht.

ondag 29 mei om 19 uur vindt het 35ste meiconcert plaats van het Davidsfonds. In het verleden was de kosteres er zelf ook altijd bij. Maar nu wordt ze dus erg gemist. Daarom draagt de organisatie het concert op aan de vrouw die zoveel zorg droeg voor de kapel. Er wordt muziek gebracht door Victorina Eeckeloo (mezzo-sopraan) en Katherine Sebring (aan de piano).

De toegang bedraagt 12 euro bij reservatie. Reserveren kan op het nummer 011 76 41 58 of via mail joris.gorissen@gmail.com. TR