Op een na grootste jackpot ooit gewonnen bij EuroMillions: winnaar van 215 miljoen euro nog niet bekend

De Britse loterij was er snel bij om het goede nieuws de wereld in te sturen: een inwoner van het Verenigd Koninkrijk mag zomaar 215.840.341 euro bijschrijven op zijn of haar rekening. De vijf cijfers en de twee sterren waren correct geraden, goed voor de jackpot. Maar die persoon moet zich nog kenbaar maken. De loterij vraagt dan ook alle Britten om hun ticket goed na te kijken.

De grootste jackpot aller tijden bij EuroMillions viel in oktober van vorig jaar en bedroeg 220 miljoen euro.