Journaliste al-Jazeera tijdens het werk doodgeschoten door Israëlisch leger in Palestina

Een journaliste van de Arabische zender Al-Jazeera is woensdagochtend doodgeschoten toen ze verslag maakte van confrontaties in de regio van Jenin op de Westelijke Jordaanoever. De kogel was afgevuurd door het Israëlische leger, zo stelde een journalist van het Franse persbureau AFP ter plaatse vast. Het slachtoffer is Shireen Abu Akleh, een van de bekendste gezichten van Al-Jazeera.