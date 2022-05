CD&V pleit voor verlenging van subsidies voor plaatsing zonnepanelen

Vlaamse meerderheidspartij CD&V pleit ervoor om de subsidie voor een plaatsing van zonnepanelen nog zeker twee jaar overeind te houden. Normaal zou die subsidie – goed voor 1.200 euro voor een gemiddelde installatie – vanaf volgend jaar gehalveerd worden. “Maar in de huidige omstandigheden met torenhoge energieprijzen is dat niet te verantwoorden”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V).

Hij wijst erop dat de beslissing voor de uitfasering van de premie jaren geleden genomen werd, toen de prijzen van zonnepanelen maar bleven dalen. Dat is nu al even het geval niet meer. “En door de premie te halveren, zouden we een stormloop riskeren bij de installateurs. Dat zou tot vertragingen en frustratie leiden. Het zou het consumentenvertrouwen nog maar eens een knauw geven. Net op het moment dat het debacle van de terugdraaiende teller eindelijk verteerd is.” Door er nog eens twee jaar aan te breien, wil hij rust brengen op de markt.

Bothuyne zal de vraag voorleggen aan Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Die verlengde de subsidie al eens met een jaar. De minister gaf al de opdracht om de subsidie en de prijzen te monitoren. “We moeten ook opletten dat sommige leveranciers hun prijzen niet gewoon verhogen omdat de vraag hoog is. De terugverdientijd is momenteel erg kort. En investeren in zonnepanelen is áltijd een goed idee.” Het voorstel afschieten doet ze dus niet.(agy, hca)