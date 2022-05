Seniorenraad scant QR codes voor de gelukswandeling

Sinds dit jaar heeft Zonhoven een ‘gelukswandeling’. Gewoon even de QR code scannen, en je vindt vanzelf de weg. De seniorenraad deed het afgelopen week al even voor.

De gelukswandeling is een initiatief van de eerstelijnszone. Een deel van het geluk heb je immers zelf in handen. Genoeg beweging en zo zorgen voor een goede gezondheid is er daar alvast één van. Na de vergadering besloot de Zonhovense seniorenraad daarom de gelukswandeling samen eens even uit te testen. Het parcours staat wel niet aangegeven met klassieke pijltjes. Je moet eerst de QR code scannen op het infobord aan de Evenementenhal. De senioren kregen daarvoor even hulp, maar vervolgens vonden ze vanzelf makkelijk de weg. Wie de wandeling van twee kilometer eens wilt uitproberen, scant de eerste code aan de parking van de evenementenhal. De tocht brengt je nadien ook langs het vlonderpad en door het park den Dijk. TR