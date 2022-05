200 ontsnapten gevat na opstand in gevangenis Ecuador

De veiligheidstroepen in Ecuador hebben tweehonderd ontsnapte gevangenen “heroverd”. Dat heeft de Ecuadoriaanse politie dinsdag bekendgemaakt. De gevangenen konden maandag ontsnappen tijdens dodelijke rellen in een gevangenis in het noorden.

“Tot nu toe zijn 200 gevangenen heroverd door veiligheidstroepen, dankzij patrouilles en controleposten van leger en politie”, aldus generaal Geovany Ponce.

Minstens 44 gevangenen kwamen om bij de rellen tussen twee rivaliserende bendes in de Bellavista-gevangenis in de provincie Santo Domingo de los Tsachilas, op zowat 80 kilometer van hoofdstad Quito.

In totaal konden honderden gevangenen ontsnappen, maar de politie gaf geen precies aantal. Maandag werden al snel 112 gevangenen opnieuw opgepakt.

Ecuador heeft geregeld te kampen met geweld in de gevangenissen, meestal door rivaliserende bendes. Vorig jaar werden tijdens gevechten in totaal 321 gevangenen gedood. Zoals bijna overal in Latijns-Amerika zijn de gevangenissen in Ecuador overbevolkt.