Oekraïne houdt doorstroom van deel Russisch gas tegen

Oekraïne heeft de doorvoer van Russisch gas op weg naar West-Europa in de regio Loehansk geblokkeerd. Aanleiding is de bezetting van het oostelijke gebied door Russische troepen die het onmogelijk maakt om toezicht te houden op de doorstroom, aldus de Oekraïense gasnetbeheerder.

Het besluit betekent dat 32,6 miljoen kubieke meter gas per dag op het punt staat te worden tegengehouden. Dat is ongeveer een derde van wat Rusland per dag over Oekraïens grondgebied exporteert.

De Oekraïense gasnetbeheerder GTSOU zegt het transport via de Sokhranivka-route vanaf woensdag stop te zetten wegens overmacht. Volgens de CEO komen de bezetters tussen bij technische processen en zijn Russische troepen gas beginnen omleiden naar Russischgezinde regio’s in het oosten.

Alle gas zou via het Sudzha-knooppunt vervoerd kunnen worden, stelt GTSOU voor, maar volgens Russisch gasexporteur Gazprom is dat technologisch onmogelijk.

Europa maakt zich sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne grote zorgen over de gasvoorziening. Veel West-Europese landen willen Rusland economisch straffen voor de invasie, maar hebben geen alternatief voor het gas dat Rusland levert. Sinds het begin van de oorlog is ook de vrees gerezen dat Moskou beslist om de gastoevoer af te sluiten.