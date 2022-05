Groen vraagt compensatie voor VRT na verbod op gokreclame

Tegen eind dit jaar moet zowat alle reclame voor gokken verdwijnen in ons land. Dat staat in een nieuw Koninklijk Besluit (KB) van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Gokreclame zal niet meer mogen op tv en radio, op websites en sociale media, in kranten en tijdschriften en op affiches in de straat.

“Dat er een verbod komt op gokreclame is absoluut nodig, daar bestaat geen twijfel over”, zegt Vlaams Parlementslid Tine Van den Brande van Groen. “Tegelijk stellen we vast dat door deze beslissing de openbare omroep opnieuw inkomsten verliest terwijl ze al op haar tandvlees zit. Niet alleen is het problematisch dat de VRT moet rekenen op inkomsten van gokreclame om haar werk te kunnen doen, het is evengoed problematisch dat als die inkomsten wegvallen, er nog meer onzekerheid dreigt voor de openbare omroep. Hoe gaat minister Dalle dit nieuwe financiële verlies compenseren?”

Minister van Media Benjamin Dalle zegt in zijn antwoord op een parlementaire vraag dat de VRT commerciële communicatie van gokbedrijven verspreidt via de websites en apps van de zenders. “Als de gokreclame wegvalt, verliest de openbare omroep in één klap ook die inkomsten, wat zou gaan om een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro”, zegt Van den Brande. “Recent nog kondigde de VRT een herstructurering aan, het gevolg van felle besparingen. De openbare omroep zit op haar tandvlees. Als we een openbare omroep verwachten die kwalitatief werk levert, dan moeten daar de nodige middelen tegenover staan. Minister Dalle moet deze nieuwe indirecte besparing opvangen.”