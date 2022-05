Bekende activiste Pussy Riot ontvluchtte Rusland vermomd als maaltijdbezorger

Een bekende activiste van de Russische punkband Pussy Riot, Maria Aljotsjina, is Rusland ontvlucht. Ze kon ontsnappen hoewel ze onder strikt politietoezicht stond, meldt haar advocaat. In een interview met The New York Times legt ze uit hoe ze dat klaarspeelde.

Maria Aljotsjina zat in huisarrest in een appartement van een vriend, toen bleek dat Rusland haar de straf wilde laten uitzitten in een strafkolonie en ze het tijd vond om het land minstens tijdelijk te verlaten. Ze vermomde zichzelf als een maaltijdbezorger om de politie om de tuin te leiden die het appartement in de gaten hield, schrijft The New York Times. Haar gsm liet ze achter om te vermijden dat ze getraceerd zou worden. Een vriend reed met haar naar de grens met Wit-Rusland, en na een week kon ze Litouwen bereiken.

“Ik was blij dat ik het gehaald heb, want het was een onvoorspelbare en grote verwerping van de Russische autoriteiten. Ik begrijp nog steeds niet helemaal wat ik heb gedaan”, zei Aljotsjina aan The New York Times vanuit een appartementje in de Litouwse hoofdstad Vilnius. “Ik denk niet dat Rusland nog bestaansrecht heeft. Zelfs vroeger waren er vragen over hoe het verenigd is, door welke waarden het verenigd is, en waar het heen gaat. Maar nu denk ik niet dat dat nog een vraag is.”

Aljotsjina was in februari gearresteerd. Daarna was ze onder toezicht geplaatst. Het was de zoveelste stap van de Russische overheid tegen een lid van de groep die uiterst kritisch is over de machthebbers in het Kremlin.

Aljotsjina had eerder opgeroepen tot demonstraties voor de gevangengenomen tegenstander van het regime Alexei Navalny. Ze ging kort daarna in hongerstaking. In 2012 kreeg ze twee jaar strafkamp omdat ze in een kerk met een zogeheten punkgebed had geprotesteerd tegen president Vladimir Poetin.

De Russische machthebbers plaatsten meerdere leden van Pussy Riot op een lijst van zogenoemde buitenlandse agenten om hen te intimideren en hun invloed te beperken, aldus de oppositie.

Op 20 mei staat een optreden van Pussy Riot gepland in Het Depot in Leuven. Aljotsjina zou mee op tournee zijn, bericht De Morgen.