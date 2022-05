WHO meldt 348 besmettingen met mysterieuze hepatitis

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft al 348 gevallen van onverklaarbare hepatitis vastgesteld. Binnen de hypothese van de WHO staat het adenovirus centraal als mogelijk verklaring voor de mysterieuze ziekte die vooral kinderen treft.

Er zijn intussen al besmettingen gemeld in 20 landen. In totaal wachten 70 andere verdachte gevallen uit 13 landen nog op bevestiging door labotests.

Slechts 5 landen hebben al meer dan 5 gevallen, maar in het Verenigd Koninkrijk waren er dan weer 160 besmettingen. In België zijn tot nu toe 3 bevestigde besmettingen geregistreerd.

“Op dit moment blijven de belangrijkste hypotheses die met betrekking op het adenovirus, waarbij ook de rol van Covid belangrijk wordt geacht”, aldus Philippa Easterbrook van het wereldwijde hepatitisprogramma.

Het Amerikaanse gezondheidsinstituut CDC meldde eerder dat de gemiddelde leeftijd van kinderen die met de mysterieuze hepatitis te maken krijgen, slechts twee jaar is. Door hun jonge leeftijd kwamen deze kinderen niet in aanmerking voor een coronaprik. “Vaccinatie tegen het coronavirus is dus niet de oorzaak”, reageerde het CDC op theorieën die de ronde doen op het internet. Een besmetting met het coronavirus daarentegen sluit het CDC nog niet uit als mogelijke piste.

De meeste patiënten hadden gastro-intestinale klachten, zoals buikpijn, diarree, braken en geelzucht. Sommige gevallen leidden tot leverfalen en vereisten transplantatie. Er zijn ook meerdere overlijdens gemeld.

