Waarom ging Russisch luchtdefilé niet door? Volgens hen lag het aan het weer, maar experts hebben andere verklaring

Waarom was er op 9 mei geen groot luchtdefilé van het Russisch leger, zoals we dat de voorbije jaren gewoon zijn geworden? Volgens Rusland was het weer niet goed genoeg en kon het daarom simpelweg niet. Een drogreden, zeggen steeds meer internationale experts. Zij hebben het onder meer over vrees voor sabotage en te weinig militair materiaal.

Op 9 mei werd in Moskou de overwinning op nazi-Duitsland in 1945 gevierd. Traditiegetrouw gebeurt dat met een speech van Vladimir Poetin, maar ook met een luchtshow waarin het Russische leger uitpakt met hoeveel vliegtuigen en wapens het heeft. Die luchtparade was er dit jaar niet bij. Officieel omdat het weer niet goed genoeg was, al werd daar van meet af aan weinig geloof aan gehecht.

Angst voor sabotage?

Oost-Europa-expert Sergej Sumlenny zegt in de Duitse krant Bild te weten wat wél de reden voor de annulatie van het luchtdefilé was: angst voor sabotage. “De precieze tijden van de parade en de routes die gevolgd zouden worden waren bekend, waardoor het risico op sabotage toenam. En niets zou een grotere impact kunnen hebben dan een vliegtuig dat neergeschoten wordt. Dat zou een beschamend geweest zijn voor ogen van de hele wereld”, aldus Sumlenny.

Te weinig materieel?

Een andere reden die wel eens geopperd wordt, is dat het Russische leger zoveel materiële verliezen heeft geleden in Oekraïne dat een luchtdefilé om fier op te zijn simpelweg niet mogelijk was. Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn al minstens 200 Russische vliegtuigen vernietigd tijdens de oorlog, net als heel wat andere militaire voertuigen en wapens.

“De Russen hebben te weinig vliegtuigen ter beschikking om het luchtdefilé te houden”, zegt Babak Taghvaee, een luchtvaartexpert, aan The sun. “Een Russische bron heeft me toevertrouwd dat ze ervoor gekozen hebben om de parade niet te houden omdat maar weinig vliegtuigen toestemming hadden om te vliegen. Hun grote zwakte had blootgelegd kunnen worden, namelijk het feit dat ze niet voldoende SU-34-gevechtsvliegtuigen hebben.” Volgens Taghvaee gaat Poetin voor perfectie en wilde hij dus geen zwakte etaleren.

Soortgelijke signalen kwamen ook al van de militaire denktank RUSI, al werd daar ook het gebrek aan ervaren piloten en de druk op het Russische leger als redenen voor de annulatie naar boven. “Er was weinig capaciteit over om een hoogstaande show in elkaar te steken”, klonk het. Ook de Amerikaanse zakenkrant Forbes wijt het geannuleerde luchtdefilé aan een gebrek aan mankracht en vliegtuigen, dat voor aandachtige toeschouwers uit de hele wereld veel prijsgegeven zou hebben over de kracht - of het gebrek daaraan - van het Russische leger. Ook een gebrek aan brandstof wordt niet uitgesloten.