Politie vol vragen over dood ex-Ajax-speler Jody Lukoki: sectie op lichaam moet duidelijkheid geven

Het is nog allerminst zeker dat de dood van voetballer Jody Lukoki het gevolg is van een eerder geweldsincident, waarbij de voetballer een week geleden mogelijk betrokken was. Het is zelfs niet duidelijk waar dat feest is geweest, waar een ruzie zou zijn ontstaan. Dat benadrukt de politie Midden-Nederland aan onze collega’s van De Telegraaf.

“We hebben informatie over een geweldsincident en zijn dat nu aan het onderzoeken. Maar er zijn nog heel veel vragen”, zegt woordvoerder Wim Hoonhout. De politie meldde maandag dat het geweldsincident in Flevoland zou hebben plaatsgevonden. Er is bij de politie, zo zegt de woordvoerder, een formele melding gedaan van het incident.

De oud-speler van Ajax (29) overleed maandagochtend. Mensen uit zijn directe omgeving melden dat Lukoki geschopt en geslagen is op een feest. Daarbij zouden ook familieleden zijn betrokken. Lukoki liet zich pas later in het ziekenhuis behandelen aan zijn verwondingen. Volgens de bronnen uit zijn omgeving zouden een infectie en een zuurstoftekort geleid hebben tot de amputatie van een been van Lukoki, die herstellende was van een zware knieblessure. Zij wijzen tevens op een mogelijk verband met veelvuldig gebruik van lachgas.

Lukoki raakte in coma en maandagochtend overleed hij alsnog. Er wordt nog sectie verricht op zijn lichaam om de doodsoorzaak te onderzoeken.

Zijn zaakwaarnemer Menno Groenveld kon maandagavond nog niets zeggen over het vermeende geweldsincident. Eerder zei hij in De Telegraaf op de hoogte te zijn gesteld door zijn familie betreft het overlijden van Lukoki. “Wij als agentschap zijn hierdoor diep geshockeerd. De exacte oorzaak van overlijden is bij ons nog niet bekend. De familie is in shock en erg verdrietig. Jody was een hele vrolijke jongen, en was bijna hersteld van zijn blessure.” FC Twente, Cambuur, Ajax en PEC Zwolle lieten weten bedroefd te zijn door zijn dood.