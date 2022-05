Jonas De Roeck of toch nog iemand anders? KV Mechelen heeft nog vier kandidaten om Wouter Vrancken op te volgen als trainer

Opmerkelijke toeschouwer in het AFAS Stadion: Jonas De Roeck woonde de wedstrijd bij in het bijzijn van zijn makelaar. Opmerkelijk omdat de naam van de Westerlo-coach de laatste maanden meermaals circuleerde als één van de mogelijke kanshebbers om Wouter Vrancken op te volgen.

Navraag bij Westerlo leert ons echter dat ze zich in ‘t Kuipje weinig zorgen maken om hun succescoach te verliezen. Eerder deze week was De Roeck nog te gast in Turkije bij voorzitter Oktay Ercan. Er is een mondeling akkoord om zijn contract eerstdaags te verlengen. Alleen de punten en de komma’s ontbreken.

Jonas De Roeck was dinsdagavond in Mechelen. — © BELGA

De zoektocht naar een opvolger voor Vrancken gaat ondertussen onverminderd verder in Mechelen. Volgens onze informatie heeft KV een eerste belangrijke schifting doorgevoerd en blijven er nog vier kandidaten over. Onder hen slechts één Belg (niet De Roeck) en drie buitenlanders, waaronder zeker één Duitse trainer. KV ging aanvankelijk voluit voor een Belgische coach, maar heeft gaandeweg zijn blik toch verruimd richting het buitenland.

Wie wel zeker in Mechelen blijft is assistent-coach Fred Vanderbiest. De club is van plan om zijn contract van onbepaalde duur na dit seizoen op te waarderen.

