Moskou laat Oekraïense soldaten Azovstal-fabriek niet verlaten, aldus Zelenski

Oekraïense soldaten die zich hebben verschanst in de Azovstal-staalfabriek in Marioepol mogen van de Russische troepen het terrein niet verlaten. “Het Russische leger heeft elk voorstel verworpen om hen de site te laten verlaten”, aldus Oekraïens president Volodimir Zelenski.

“De verdedigers van Marioepol blijven daar, zij zetten het verzet voort op het Azovstal-terrein”, klinkt het. Zelenski voegde er nog aan toe dat Kiev alle beschikbare diplomatieke middelen inzet om de redding van de soldaten mogelijk te maken.

Meer dan twee maanden na het begin van de oorlog en na hevige gevechten in de havenstad, hebben Oekraïners zich verschanst in de Azovstal-fabriek, van waaruit zij hevig verzet bieden tegen Russische soldaten en pro-Russische separatisten. De voorbije dagen was opnieuw sprake van zware beschietingen door Russische troepen.

Onlangs zijn enkele honderden burgers met bemiddeling van de VN en het Rode Kruis uit het gebied geëvacueerd. In tegenstelling tot recente berichten over de volledige evacuatie van burgers, meldt Oekraïne dat er nog steeds een honderdtal burgers aanwezig is.

“Charkov geleidelijk heroverd”

In zijn dagelijkse videoboodschap zei Zelenski dinsdagavond dat “al onze steden zullen worden bevrijd: Cherson, Melitopol, Berdjansk, Marioepol en alle andere steden”.

Volgens de Oekraïense president worden “de bezetters” alvast “geleidelijk weggeduwd van Charkov”. Hij verwees naar eerder dinsdag verschenen rapporten van de Oekraïense militaire leiding over terreinwinst in de buurt van de Oost-Oekraïense stad. Daar zou het leger dorpen hebben heroverd op Russische troepen en een tegenoffensief hebben ingezet dat een verschuiving in het momentum van de oorlog zou kunnen betekenen: ze zou de opmars van Rusland in Oost-Oekraïne hebben gestopt.

“Ik ben dankbaar voor al onze verdedigers die standhouden en werkelijk bovenmenselijke kracht tonen om het leger van indringers te verdrijven”, aldus Zelenski. “Maar ik wil ook al onze mensen, en vooral die in de achterhoede, oproepen om geen overdreven emoties te verspreiden. We moeten geen sfeer van specifieke morele druk creëren, als wekelijks en zelfs dagelijks bepaalde overwinningen worden verwacht.”