Controversiële documentairereeks Tegenwind krijgt publieksprijs op Ultimas

De controversiële documentairereeks Tegenwind is dinsdag bij de uitreiking van de Vlaamse cultuurprijzen bekroond met de publieksprijs.

De serie over de coronacrisis kreeg van de 136 genomineerden de meeste stemmen van het grote publiek. Er kon online gestemd worden. Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden.

Volgens de organisatie is de publieksprijs bedoeld voor personen en organisaties ‘die bijdragen aan de verbreding van de cultuur’ bekronen. De serie verdween enkele weken geleden enige tijd uit shortlist, maar dook daar later toch weer op. De reeks is gemaakt door regisseur Mark Sanders en het journalistenkoppel Jakobien Huisman en Alain Grootaers, drie felle tegenstanders van het coronabeleid en de coronavaccins. Zelf bestempelen ze hun serie als ‘kritische en onafhankelijke journalistiek’.

In Tegenwind komen enkele prominente coronacritici uit Vlaanderen en Nederland aan het woord - door de makers zelf omschreven als ‘zes wetenschappers in het oog van de coronastorm’ - professoren Lieven Annemans (economie), Mattias Desmet (psychologie) en Theo Schetters (biologie), opiniepeiler Maurice de Hond, professor privacyrecht Paul De Hert en gezondheidswetenschapper Sam Brokken.