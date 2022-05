Roel Moors verlengt contract bij basketbalclub Göttingen tot 2024

De 43-jarige Moors trok in 2020 naar Niedersachsen. In zijn eerste jaar leidde hij zijn team naar de Top Four van de Duitse beker en verzekerde Göttingen het behoud in de Bundesliga. Dit seizoen greep de ploeg van Moors maar nipt naast de play-offs.

“Het is geen geheim dat ik echt geniet van het werken met de mensen hier”, verklaart Moors op de clubwebsite. “Göttingen is een ambitieuze club die zich elk seizoen een beetje verder wil ontwikkelen. Ik ben blij dat we verder gaan op de weg die we samen zijn ingeslagen en dat ik een bijdrage kan leveren aan deze ontwikkeling.”

Moors maakte in 2019 na een succesvolle campagne in de Champions League de overstap van Antwerp Giants naar de Duitse topploeg Bamberg. Na één seizoen mocht hij er beschikken, maar Moors vond in Duitsland snel onderdak bij Göttingen.