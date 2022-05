Leuven Bears snoept meteen thuisvoordeel van Kangoeroes Mechelen af

Leuven Bears snoepte in de halve finale van de play-offs meteen het thuisvoordeel van Kangoeroes Mechelen af. De Bears wonnen na een intense clash overtuigend in Mechelen en hebben in deze best of five een 0-1 bonus op zak. Donderdag volgt in de Leuvense Sportoase het tweede duel. Opent Leuven Bears de deur naar de finale of komt er een reactie van Kangoeroes Mechelen?