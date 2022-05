Wie tweede verblijf heeft, dreigt straks hogere waterfactuur in de bus te krijgen

Concreet: Vlaanderen kent een basistarief voor drinkwater, berekend op een normaal drinkwatergebruik. Wie meer verbruikt, betaalt het ‘comforttarief’ dat ongeveer dubbel zo duur is. De Serv pleit in een advies aan Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) – die de drinkwaterfactuur wil hervormen – nu voor het afschaffen van het basistarief voor een tweede eigendom. De waterfactuur in het tweede verblijf zou dan automatisch op basis van het comforttarief worden berekend. Volgens de Serv kan daardoor in regio’s met veel tweedeverblijven de prijs van het basistarief voor inwoners iets naar beneden.

De Serv pleit daarnaast ook voor het invoeren van een nog duurder luxetarief voor wie érg veel water verbruikt, bijvoorbeeld voor het vullen van een zwembad.(wer)