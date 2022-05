Ook in Oekraïne wordt het Eurovisiesongfestival gevolgd: presentator geeft commentaar vanuit schuilkelder

Ook in een land in oorlog wordt het Eurovisiesongfestival dit jaar gevolgd. Maar dan wel vanuit de schuilkelder. Ook de commentator moet het vanuit een geïmproviseerde studio doen.

In Turijn vindt dinsdagavond de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival plaats. Het is vooral uitkijken naar de grote favoriet van de avond: Oekraïne met het Kalush Orchestra. Voor hen is het een erg speciale editie omdat het land al wekenlang in oorlog is met Rusland.

En dat betekent ook dat de verslaggeving van de avond dit jaar anders verloopt. Voor ons land zit presentator Peter Van de Veire in Turijn en verzorgt hij de commentaar vanuit een studio in de PalaOlimpico-arena. De vaste Oekraïense verslaggever Timur Miroshnychenko moet het dinsdagavond vanuit een schuilkelder doen. Op sociale media toonde hij zijn geïmproviseerde studio voor de komende dagen.

(sgg)