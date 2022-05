“Opnieuw een warme dag met maxima tussen 23 en 25°C”

Vandaag wordt het opnieuw een warme dag met veel ruimte voor de zon. De wolkensluiers zullen minder dik zijn dan dinsdag nog lange tijd het geval was. De temperatuur loopt op naar een maximum tussen 23 en 25°C. Hoe meer naar het zuidoosten hoe hoger de temperatuur die we daar tegenkomen.

Er komt een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind te staan. Na het middaguur kan er af en toe eens een windvlaag tot 50 km/u voorkomen.

Buien blijven nog tot na zonsondergang buiten Limburg. In het tweede deel van de avond zouden er mogelijk een aantal lokale buien kunnen vallen. Daarbij valt dan onweer niet uit te sluiten. Het is echter niet zeker of die buien Limburg gaan weten te bereiken. Hoe verder naar het zuiden hoe groter de kans dat het droog blijft.

De temperatuur valt terug naar een minimum rond 9°C.

