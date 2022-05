Cath Luyten gaat weer op bezoek bij bekende Belgen in het buitenland in ‘Buurman, Wat Doet U Nu?’

Cath Luyten gaat vanaf 26 mei weer elke week op bezoek bij bekende Vlamingen die in het buitenland wonen. In het zesde seizoen van ‘Buurman, Wat Doet U Nu?’ trekt ze naar drie verschillende continenten.

In de Verenigde Staten gaat ze langs bij zanger Sam Bettens (49) en zijn gezin in Palm Desert in Californië. In Europa gaat Luyten langs bij Ivan Heylen (76), die op de Canarische Eilanden een veel rustiger leven leidt. Vervolgens trekt Luyten ook naar Piet Huysentruyt (59) in Zuid-Afrika, Johan Van Hecke (68) en Els De Temmerman (60) in Oeganda en Jessie De Caluwe (65) Marokko.