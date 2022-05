Date blijkt dief: kluis en auto gestolen in Overpelt

De Peltenaar had de ‘dader’ leren kennen op een datingsite. Ze hadden uiteindelijk afgesproken in zijn huis op de Ringlaan in Overpelt. Het is niet duidelijk wat zich in het huis heeft afgespeeld, maar feit is wel dat het amoureuze afspraakje van de man uiteindelijk de kluis uit de dressing kon bemachtigen. De ‘date’ vertrok ook met zijn auto.

Het slachtoffer deed aangifte bij de politie. De dader kon snel worden opgespoord. “De verdachte is aangehouden en alle gestolen goederen zijn terugbezorgd”, zegt persmagistraat Bruno Coppin van het Parket Limburg.

gvb/maw