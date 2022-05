+1,5 graden is plots geen vaag doemscenario meer: “Het gaat echt snel, elke tiende van een graad telt”

De kans is groot dat de aarde nog voor 2027 de grens van 1,5 graad opwarming zal bereiken. Met onder meer intensere hittegolven als gevolg. — © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

De kans is groot dat de aarde nog voor 2027 de grens van 1,5 graad opwarming zal bereiken. En dat terwijl de wereld ernaar streeft om onder die lat te blijven, en al zeker niet hoger te gaan. De gevolgen zullen volgens klimaatwetenschapper Wim Thiery (VUB) meteen merkbaar zijn. “We spreken over mislukte oogsten, orkanen, bosbranden, hittegolven en waterbommen. Alle extreme weerfenomenen die we nu al zien, maar dan meer en nog intenser.”