In een krantenwinkel in de Bosstraat in Maaseik heeft een man met een vals biljet van 20 euro proberen te betalen. De uitbaatster herkende het nepbriefje. De man vertrok. Vorig week doken er ook al valse briefjes van 20 euro op bij jeugdhuis Fuego. De politie Maasland waarschuwt alle handelaars voor de valse biljetten. Ze vraagt iedereen om bijzonder waakzaam te zijn. maw