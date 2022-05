Dat Cyriel Dessers dit seizoen met de ogen dicht de weg naar de netten vindt, is ook Nigeria niet ontgaan. De spits van Feyenoord is opgeroepen voor de vriendschappelijke interlands tegen Mexico (29 mei) en Ecuador (3 juni). Dessers speelde een keer eerder voor Nigeria. Op 30 oktober 2020 debuteerde hij in het shirt van de Super Eagles als invaller tegen Tunesië.