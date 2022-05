KBC waarschuwt voor datalek dat 140 bedrijfsklanten getroffen kan hebben

Er zijn tot dusver geen aanwijzingen dat effectief data werd gekopieerd, klinkt het donderdag in een persbericht. Een derde partij kan mogelijk aangiftes van arbeidsongevallen ingekeken hebben.

“KBC Verzekeringen is samen met de dienstverlener en externe cybersecurity-experten, ondersteund door interne KBC cybersecurity-experten, onmiddellijk een grondig onderzoek opgestart. Uit dit grondig onderzoek bleek dat via de kwetsbaarheid in het systeem van de dienstverlener er een mogelijkheid bestaat dat een derde partij ongeoorloofde inzage had in bepaalde aangiftes van arbeidsongevallen”, klinkt de boodschap. “KBC Verzekeringen heeft evenwel tot dusver geen aanwijzingen dat er effectief data werden gekopieerd, onttrokken en/of gebruikt.”

De systemen van de dienstverlener staan volledig los van die van KBC en de bevoegde autoriteiten zijn ingelicht. De digitale applicatie werd uitgeschakeld en arbeidsongevallen moeten nu niet-digitaal ingediend worden. De bank-verzekeraar geeft geen verdere commentaar op de zaak. “KBC Verzekeringen neemt dit incident heel ernstig en betreurt dat dit persoonlijke informatie betreft.”

“Tijdens reguliere monitoring hebben we een kwetsbaarheid vastgesteld in het systeem van een externe dienstverlener”, klinkt het bij de woordvoerster. Het bedrijf lichtte 140 bedrijvenklanten in. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) werd ingelicht, net als de toezichthouder van de bank-verzekeraar.